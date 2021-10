Ligue 1 : le PSG renverse Lille au bout du suspense

Le PSG s'en sort bien. Après un nul concédé au Vélodrome, lors du Classique contre l'Olympique de Marseille (0-0), le Paris Saint-Germain devait renouer avec le succès au Parc des Princes, contre le LOSC, dans le cadre de la 12e journée de la Ligue 1. Mais rapidement, le début de match a tourné au calvaire pour les Parisiens. Parfaitement entrés dans cette partie, les Lillois bousculaient d'entrée leur adversaire après une première contre-attaque emmenée par Xeka, qui a parfaitement servi Ikoné. L'international français a servi Yilmaz, qui obligeait Donnarumma à réaliser un exploit (1ère). Bien organisé et plus solide en début de match, le LOSC poussait pour ouvrir le score, après une nouvelle action d'Ikoné (15e). Mais finalement, le LOSC a poussé et a marqué, grâce à un superbe travail de Yilmaz devant Kehrer, pour servir David, qui trompait le portier italien en prmeière intention (1-0, 30e).

Après la pause, alors que le PSG perdait Lionel Messi, Donnarumma sauvait l'arrière-garde parisienne (47e, 57e). Mais en fin de rencontre, le PSG poussait et se montrait enfin dans cette rencontre alors que les hommes de Gourvennec commençaient à beaucoup trop subir. Di Maria, puis Icardi manquait de précision (60e, 73e), mais finalement, la révolte est venue grâce à Marquinhos. Après un beau travail de Di Maria, le Brésilien pouvait conclure au second poteau pour remettre le PSG dans le match (1-1, 74e). Alors que Grbic sauvait les meubles en fin de rencontre, Di Maria crucifiait les Lillois pour faire exploser le Parc des Princes et offrir la victoire au PSG (2-1, 88e). Une défaite cruelle pour le LOSC, qui pointe à la onzième place et affrontera Angers lors de la prochaine journée. De son côté, le PSG assure l'essentiel et conserve dix points d'avance sur Lens, avant d'affronter Leipzig en Ligue des Champions, mercredi.

