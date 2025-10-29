Liga
Le FC Barcelone confirme la blessure de Pedri
Les déboires s’enchaînent au FC Barcelone. Après la polémique née des propos de Lamine Yamal sur le Real Madrid puis la défaite dans le Clasico, le club déplore la blessure de Pedri (22 ans) à la cuisse durant la confrontation au Santiago-Bernabéu dimanche.
FC Barcelona @FCBarcelona_es – 14:10
𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢Voir sur X
El jugador del primer equipo Pedri sufre una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda. El tiempo aproximado de recuperación lo marcará la evolución de la lesión.
Le milieu de terrain souffre d’une déchirure à l’ischio-jambier de la jambe gauche. «La durée approximative de son indisponibilité dépendra de l’évolution de la blessure», explique le communiqué médical du Barça. Les médias locaux évoquent au moins trois semaines d’arrêt.
