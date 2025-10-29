Menu Rechercher
Liga

Le FC Barcelone confirme la blessure de Pedri

Par Maxime Barbaud
1 min.
Pedri @Maxppp

Les déboires s’enchaînent au FC Barcelone. Après la polémique née des propos de Lamine Yamal sur le Real Madrid puis la défaite dans le Clasico, le club déplore la blessure de Pedri (22 ans) à la cuisse durant la confrontation au Santiago-Bernabéu dimanche.

FC Barcelona
𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢

El jugador del primer equipo Pedri sufre una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda. El tiempo aproximado de recuperación lo marcará la evolución de la lesión.
Le milieu de terrain souffre d’une déchirure à l’ischio-jambier de la jambe gauche. «La durée approximative de son indisponibilité dépendra de l’évolution de la blessure», explique le communiqué médical du Barça. Les médias locaux évoquent au moins trois semaines d’arrêt.

