Le FC Barcelone confirme la blessure de Pedri

Les déboires s’enchaînent au FC Barcelone. Après la polémique née des propos de Lamine Yamal sur le Real Madrid puis la défaite dans le Clasico, le club déplore la blessure de Pedri (22 ans) à la cuisse durant la confrontation au Santiago-Bernabéu dimanche.

Le milieu de terrain souffre d’une déchirure à l’ischio-jambier de la jambe gauche. «La durée approximative de son indisponibilité dépendra de l’évolution de la blessure», explique le communiqué médical du Barça. Les médias locaux évoquent au moins trois semaines d’arrêt.