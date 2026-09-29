De défenseur du BVB à attaquant et gardien en neuvième division, la drôle de reconversion de Niklas Süle

La retraite à 31 ans. Voici le choix opéré par Niklas Süle le 7 mai dernier. Passé par Hoffenheim et le Bayern Munich, le natif de Francfort portait les couleurs du Borussia Dortmund depuis 2022. Avec les Marsupiaux, le défenseur central a participé à 109 rencontres toutes compétitions confondues (3 but). La dernière date du 8 mai dernier face à Francfort. Il est entré en jeu deux minutes pour tirer sa révérence. Un choix mûrement réfléchi de la part de l’Allemand, qui avait décidé de stopper sa carrière après une blessure au genou face à Hoffenheim. « Ce que j’ai ressenti lorsque notre médecin a fait le test à Hoffenheim… le physio m’a regardé et a secoué la tête, j’étais dans la douche et j’ai pleuré pendant dix minutes. Il était clair à 1000% que c’était fini. Je ne pouvais rien imaginer de pire.»

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Il avait ajouté au sujet du BVB : «ce que j’ai vécu lors de ma première année, lorsque nous avons failli devenir champions, la soirée à l’hôtel, le chemin au stade. Ce que j’ai ressenti là-bas, je l’ai plus ou moins ressenti avant mon premier match professionnel, de la nervosité, de l’excitation. Je ne sais pas si je me sentirai à nouveau comme ça de ma vie, avec cette adrénaline. Cette période va énormément me manquer. Je me suis senti tellement bien ici. Dès le premier jour, j’ai compris comment étaient les gens à Dortmund. Mes enfants vont ici à la maternelle. C’est déjà difficile pour nous de partir.» Mais il a décidé de fermer ce chapitre qui a apporté beaucoup de joie et de titres (14)), mais aussi des peines avec les blessures et les critiques sur son physique.

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Süle essaye différents postes

Finalement, le livre de sa carrière n’est pas resté clos bien longtemps. Durant l’été, le joueur de 31 ans a décidé de reprendre une licence. Mais pas un club professionnel. Il a rejoint le SV Tiefenbach, pensionnaire de la 9e division allemande. L’idée était simplement de continuer à jouer pour le plaisir. « J’ai vraiment hâte de vivre le football sous un angle totalement différent à nouveau, là où tout tourne uniquement autour du jeu lui-même, et non des affaires ou de l’argent. Deux de mes meilleurs amis jouent pour le SV Tiefenbach, et l’un d’eux est même l’entraîneur. Après 13 ans dans le football professionnel, c’est un cadeau absolu de partager à nouveau le terrain avec mes potes et de profiter pleinement de ce magnifique sport.»

🧤Niklas Süle gardien de but ? Non vous ne rêvez pas !



L’ex défenseur vainqueur de la Champions, actuellement en régionale au club de Tiefenbach, s’est essayé en tant que gardien hier !



Après avoir été attaquant puis gardien hier, il lui manque que le rôle de milieu et il aura… — Unser Fußball (@unserfussball) September 28, 2026

Basé dans la région d’Heidelberg, le club a donc accueilli l’ancien international allemand aux 49 sélections (1 but). Un petit évènement comme l’a laissé entendre Joachim Himpler, l’un des responsables du club. «Si Niklas joue pour nous, cela attirera certainement un ou deux spectateurs supplémentaires sur notre terrain de sport.» Et on peut dire que le champion du monde 2020 s’emploie pour attirer les foules. Auteur de 5 apparitions sous ses nouvelles couleurs jaunes et noires comme au BVB, toutes en tant que titulaire, Niklas Süle est passé de défenseur à attaquant. Un poste où il est en réussite puisqu’il a marqué déjà 4 buts. Mais ce n’est pas tout. Lors du dernier match, il a occupé le poste de gardien car celui de son équipe s’est blessé à la main. Des images de lui tournent sur les réseaux sociaux. Fraîchement retraité, Süle, dont l’équipe est classée 8e sur 16, s’éclate comme un gosse dans sa nouvelle vie.