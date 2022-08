Ligue des Champions : la réaction de Pablo Longoria au tirage de l'OM

La suite après cette publicité

Après la deuxième place de Ligue 1 la saison dernière, l'OM n'a pas caché son ambition de bien figurer en Ligue des champions cette saison. Et dans ce sens, Pablo Longoria qui a misé sur Igor Tudor cette saison, a réalisé un mercato jusqu'ici assez intéressant avec les arrivées de Eric Bailly, Luis Suarez, Jonathan Clauss, Alexis Sanchez, Chancel Mbemba ou encore Jordan Veretout et Nuno Tavares. De quoi s'armer un peu plus pour tenter de rivaliser avec les grosses écuries européennes.

Mais contre toute attente, l'OM a tiré un groupe assez abordable lors du tirage au sort de la Ligue des champions qui a eu lieu ce jeudi. Présent dans le dernier chapeau, le 4 donc, les Marseillais avaient peu de chance d'éviter les «gros clubs» lors de ce tirage. Et pourtant, la formation olympienne a réussi à éviter les gros du chapeau 1 lors de la répartition des poules et surtout le groupe de la mort avec le Bayern Munich, le Barça et l'Inter Milan. L'OM affrontera finalement Tottenham, le Sporting Portugal et Francfort. Une poule très abordable en somme.

«C'est un groupe très ouvert»

Si sur le papier, la qualification semble abordable, il faudra tout de même se méfier évidemment. Et ce n'est pas le président de l'OM Pablo Longoria qui dira le contraire. «Si on regarde tous les groupes, on est content d'être ici. Mais surtout, on est content d'être compétitif. C'est notre obligation avec l'histoire qu'on a avec la C1. C'est un groupe très ouvert (...) On parle d’équipes verticales, qui jouent comme nous, avec trois défenseurs centraux. Ce qu’on va avoir, ce sont des émotions et beaucoup de suspens. C’est un groupe qui va se déterminer sur des petits détails. On connaît le Sporting Portugal. C’est un club qui joue un football attractif, avec un coach émergent dans le panorama européen comme Ruben Amorim », a-t-il d'abord confié.

Dans ce groupe, c'est bien Tottenham qui fait office de favori. Les Marseillais devront s'en sortir face à une équipe emmenée par un technicien d'expérience Antonio Conte. «Tottenham est une équipe qui a changé la saison dernière, qui a très bien fini la saison et bien commencé celle-ci. Avec un coach, Antonio Conte avec un très gros effectif européen. Francfort, c’est le champion en Europa League. C’est une équipe habituée aux compétitions européennes. Ils ont un bel effectif. Il joue un football très agressif, très vertical. Ça va être un groupe très intéressant avec des matches très compétitifs avec toutes les équipes qui peuvent battre les autres. (...) Pour nous, c'est important de regarder match après match et de chercher à être bien placé», a déclaré le président marseillais. Voilà qui est clair.

Suivez les matchs du PSG et de l'OM en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner aux offres Canal + et accéder aux matchs.