Lamine Yamal créé une énorme polémique en Espagne avant le Clasico !

C’était une évidence que les propos de Lamine Yamal tenus hier soir sur le plateau de la Kings League allaient faire beaucoup de bruit en Espagne. À moins de trois jours du Clasico au Santiago-Bernabéu (dimanche à 16h15), le crack du Barça a insinué, sur un ton humoristique, que le Real Madrid avait selon lui la réputation de voler ses matchs. «Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps…», assurait-il au streamer espagnol Ibai Llanos, fan du Real.

Forcément sur le plateau tout le monde est hilare des propos que vient de tenir le jeune international espagnol. Présent également, et ancien du Barça, Gerard Piqué en rajoute une couche. «Ce n’est pas discutable», tandis que Gerard Romero tente de calmer tout le monde avant que les esprits ne s’échauffent face à l’incrédulité des fans madrilènes présents devant les caméras. Tout monde savait déjà ce qu’il allait arriver. Ça n’a pas loupé.

Réactions épidermiques en Espagne

«Il n’est pas conscient de ce qu’il représente, de ce qu’il peut dire. Il a 18 ans, il est déjà le leader du Barça et de la sélection espagnole, s’emporte Edu Aguirre sur le plateau d’El Chiringuito, un proche du Real. Il se croit le roi du football. Il tend à peine la main à Ronaldo. (…) Aucun joueur ne peut dire qu’une institution vole. Peu m’importe qu’il soit avec ses amis à la Kings League. Il pense qu’il est au-dessus de tout, du bien, du mal.»

Il s’agit ici d’une nouvelle polémique, dont Lamine Yamal est l’épicentre, pire qu’il a lui-même provoqué, à l’heure où le Barça souhaite justement mettre des choses en place pour lui éviter ce genre de problème. Il y avait eu l’épisode du vestiaire, de Flick, de la sélection, il y a désormais ses dernières déclarations sur le Real qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux. «Cette vidéo de Lamine Yamal devrait être diffusée à Valdebebas. Dès demain matin. La première chose que les joueurs devraient voir, c’est ce type qui rabaisse le Real Madrid. Il est temps de le remettre à sa place», réagissait par exemple un influenceur espagnol. Ce Clasico promet…