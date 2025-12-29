PSG : Luis Campos annonce avoir repéré d’autres jeunes cracks portugais

Cette année 2025 restera dans les annales du Paris Saint-Germain. Vainqueur d’un sextuplé historique, le club de la capitale a également fait une razzia lors des cérémonies du Ballon d’Or, du FIFA-The Best et des Globe Soccer Awards. À Dubaï, Luis Campos a d’ailleurs été sacré directeur sportif de l’année. Une récompense plutôt logique pour un dirigeant qui a su attirer plusieurs talents aujourd’hui reconnus tels que Willian Pacho ou João Neves. Le PSG a quand même mis le paquet pour se les offrir (40 M€ pour l’Équatorien, 70 M€ pour le Portugais), mais Campos a savouré sa récompense.

«Tout le monde aime les petites attentions, moi aussi, je ne peux pas le nier. Je suis heureux que mon travail soit reconnu, je pense que c’est le fruit de nombreuses années d’efforts, d’amour pour le football, d’une immense passion, de dévouement, et c’est toujours agréable», a-t-il déclaré dans des propos relayés par A Bola, avant de faire part de sa fierté de voir ses compatriotes réussir au PSG. «Oui, je suis fier de toutes (les recrues portugaises). Je ne pense pas ça juste parce qu’ils sont portugais, ils sont là parce qu’ils ont du talent. Ils pourraient être d’autres pays, je dois penser aux objectifs du PSG, au Portugal, il y a beaucoup de bons joueurs. Je suis fier de voir le président de la FPF (la fédération portugaise, ndlr) monter sur scène et recevoir le trophée pour le Portugal (sacré sélection nationale de l’année)».

«Notre système les avait déjà repérés»

Fier de son pays, Luis Campos a également fait une petite confidence qui n’est pas passée inaperçue chez nos voisins lusitaniens. À l’heure où le Paris Saint-Germain a réussi son pari de monter une équipe jeune (moyenne d’âge d’environ 25 ans) et conquérante, le conseiller football de la galaxie QSI a confié que d’autres joueurs portugais pourraient éventuellement rejoindre un jour Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos et Nuno Mendes au PSG. Le dirigeant parisien a en effet avoué avoir dans son radar plusieurs joueurs portugais vainqueurs de la Coupe du Monde U17 en novembre dernier.

« Le PSG n’a pas pour objectif de changer grand-chose, l’idée fonctionne, c’est une équipe jeune. Nous avons un entraîneur exceptionnel qui développe ce talent et fait travailler l’équipe. Un président extraordinaire. Des joueurs de la Coupe du Monde des moins de 17 ans dans ma liste ? J’en ai beaucoup, certains que j’aimerais déjà avoir, mais je ne peux pas le dire (rires). J’ai été enchanté, je les connaissais déjà, notre système les avait déjà repérés, mais j’ai eu l’occasion de les voir en direct et le Portugal se porte bien et se portera bien à l’avenir, en produisant des joueurs de grande qualité. » Affaire à suivre.