Ligue 1

La statistique effrayante de l'OGC Nice à l'extérieur

Par Allan Brevi
1 min.
Nice face à Braga @Maxppp

En clôture de la 22e journée de Ligue 1, l’OL a confirmé sa forme étincelante en dominant l’OGC Nice (2-0) au Groupama Stadium. Portés par un Tolisso décisif avant la pause et un Nartey efficace pour doubler la mise, les Gones ont enchaîné une 13e victoire consécutive toutes compétitions confondues, revenant à 6 points du PSG et consolidant leur troisième place.

Et cette nouvelle défaite en déplacement confirme les difficultés défensives de Nice, qui a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 27 derniers matches officiels à l’extérieur, une série ultra-négative qui n’avait plus été observée depuis celle de janvier 1979 à avril 1980. Face à une équipe lyonnaise aussi régulière et solide à domicile, le club azuréen peine à inverser la tendance, laissant l’OL poursuivre sa dynamique et creuser l’écart.

