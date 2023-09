Sergio Rico est optimiste pour le PSG de Luis Enrique

Alors qu’il a frôlé la mort suite à un accident de cheval en mai dernier, Sergio Rico semble être désormais à l’abri de tous les dangers après une opération menée à bien et sa sortie de l’hôpital de Séville. Ce samedi, le portier espagnol s’exprimait au micro des médias de son club, le PSG. Alors qu’il a été questionné sur ses longs mois de douleur et ses futurs objectifs, le gardien de 30 ans s’est livré à de touchantes confidences.

La suite après cette publicité

Egalement interrogé sur le début de saison parisien, l’ancien portier du Séville FC a confié être très assidu en regardant chaque rencontre du PSG. Malgré le couac à domicile face à Nice ce vendredi, Rico n’est pas inquiet et est, au contraire, très optimiste pour le Paris de Luis Enrique : «Oui, j’ai vu tous les matchs. Je pense que c’est un nouveau chapitre, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, il y a eu beaucoup de départs. Et puis il y a un nouvel entraîneur, il faut s’adapter à ses méthodes, à ce qu’il veut voir sur le terrain à chaque match. Ensuite c’est simplement une question de temps avant que ce soit extraordinaire. Luis Enrique est un grand entraîneur, les joueurs ont démontré et continuent de démontrer qu’ils sont de grands professionnels. Donc je pense que ce n’est qu’une question de temps avant que le Paris Saint-Germain ne monte en puissance et ne gagne tous ses matchs.»