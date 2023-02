Serie A : Naples dompte Empoli et conforte son fauteuil de leader

Leader de Serie A, le Napoli défiait Empoli (12e) pour le compte de la 24e journée de championnat. Les Partenopei voulaient entretenir leur dynamique de victoires et imposaient assez rapidement leur tempo. Remuant dans son couloir gauche, Khvicha Kvaratskhelia percutait et enroulait un amour de ballon vers le second poteau. À la réception, Piotr Zielinski centrait devant le but et poussait Ardian Ismajli au but contre son camp (1-0, 17e). Victor Osimhen passait ensuite proche de doubler la mise (20e). Puis Khvicha Kvaratskhelia bien trouvé par Piotr Zielinski déclenchait une lourde frappe, mais Guglielmo Vicario repoussait. Victor Osimhen suivait bien et doublait la mise (2-0, 28e). Le Nigérian passait proche du doublé dans la foulée (34e) tout comme Kim Min-jae qui tombait sur un solide Guglielmo Vicario (35e).

En tête à la pause, Naples revenait avec de bonnes intentions et Hirving Lozano voyait sa volée passer à gauche du but d’Empoli (53e). Puis Victor Osimhen trouvait de nouveau la faille avant d’être signalé hors-jeu (61e). La fin de match se compliquait néanmoins pour les Partenopei puisque Mario Rui était exclu (67e). Malgré cela, Naples continuait de dominer ce match et Victor Osimhen tombait une nouvelle fois sur l’excellent Guglielmo Vicario (82e). Puis son remplaçant, Giovanni Simeone mettait à contribution le gardien (85e). Finalement, on en restait là. S’imposant 2-0, le Napoli conforte son fauteuil de leader et dispose désormais de 18 points d’avance sur son dauphin l’Inter Milan qui joue demain contre Bologne.

