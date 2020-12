Chelsea : Frank Lampard allume ses joueurs

La suite après cette publicité

Chelsea a subi une lourde et surprenante défaite sur la pelouse d'Arsenal samedi (3-1). Un revers qui précipite les Blues dans le doute, alors que le voisin londonien est au plus mal depuis plusieurs semaines. Les hommes de Frank Lampard sont notamment passés complètement à côté de leur première période, ce que ne digère pas l'entraîneur. D'ailleurs, il ne s'est pas fait prier pour leur fait part publiquement de sa colère. En conférence de presse d'après match, l'ancien milieu de terrain n'a pas été tendre avec ses joueurs, les accusant d'avoir été fainéants et de reposer simplement sur les dynamiques opposées du moment. Et ça n'a pas loupé, ils ont relancé des Gunners qui n'en demandaient pas tant.

«Notre performance n'a pas été suffisante. Nous nous sommes battus après la pause, mais nous partions de trop loin après la première période. Je vais prendre mes responsabilités, mais les joueurs doivent aussi le faire, s'est indigné Lampard. Pourtant, le discours était clair. Arsenal était une équipe dangereuse et il est impossible de gagner un match de Premier League à 60 ou 70%. Je suis en colère car je voulais gagner ce match. C'était une opportunité idéale pour prendre la 2e place face à une équipe en difficulté. Nous avons été paresseux de donner un penalty, nous avons été paresseux de donner un coup-franc. Je suis déçu de l'approche de mes joueurs en première période. Il n'est pas question d'un problème de système ou de tactique, mais est-ce que tu as envie de courir et de soutenir ton partenaire ?» Les murs du vestiaire ont dû trembler.