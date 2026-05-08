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Un grand talent choisit la RD Congo plutôt que la Belgique

Par Jordan Pardon
1 min.
Jorthy Mokio @Maxppp

Né et formé en Belgique jusqu’à son départ à l’Ajax en 2024, Jorthy Mokio a fait un choix pour son avenir international. Le milieu de terrain de 18 ans, déjà appelé par Rudi Garcia en mars 2025 avec les Diables Rouges (il avait joué un match barrages de promotion-relégation de la Ligue des nations), a finalement fait le choix de représenter la RD Congo, son pays d’origine.

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D’après le règlement, un joueur ayant joué seulement en Ligue des Nations peut encore changer de nationalité, s’il a moins de 21 ans, et en ayant joué moins de trois matchs avec l’équipe nationale en question. C’est le cas de Mokio, qui a confirmé son choix dans un entretien accordé au média néerlandais Telegraaf. «C’est surtout une question de sentiments. Ils ont déjà montré de l’intérêt à l’époque, mais j’étais encore trop jeune pour faire un choix définitif. Au fil du temps, mon sentiment envers le pays de mes racines est devenu plus fort. Je pense que c’est le bon moment pour écouter et lui donner une direction», a-t-il indiqué.

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