Liga : le Celta Vigo enfonce Elche et se relance

Ce vendredi soir, le Championnat d’Espagne se poursuivait avec notamment une affiche entre des équipes du bas de tableau. Elche, lanterne rouge au coup d’envoi, accueillait le Celta Vigo, 17e. Les deux équipes devaient impérativement s’imposer pour espérer se maintenir surtout Elche qui n’a que 4 petits points au compteur.

La suite après cette publicité

Dans cette rencontre, la différence a été faite après seulement 5 minutes de jeu et l’ouverture du score de Iago Aspas. Le buteur infatigable de la formation viguesa a offert la victoire à son équipe puisque le score ne bougera plus. Avec cette victoire, le Celta Vigo prend trois points d’avance sur la zone rouge et gratte une place au classement. Elche est toujours dernier.

À lire

Newcastle : un jeune latéral espagnol dans le viseur