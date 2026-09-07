Cristian Casseres prolonge à Toulouse

Avant-dernier du classement de Ligue 1 avec un petit point au compteur, Toulouse ne réalise pas un gros début de saison. Ce soir, les Pitchounes ont quand même un peu le sourire. La raison ? L’un de leurs hommes de base vient de prolonger son contrat. Lié au TFC jusqu’en 2027, le milieu de terrain vénézuélien Cristian Casseres (26 ans) s’est engagé pour une saison supplémentaire. Arrivé au club en 2023 le Sud-Américain, qui évolue au poste de milieu axial ou défensif, a disputé 113 matches avec les Pitchounes (4 buts, 13 passes décisives).

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Titulaire inamovible, l’ancien joueur des New York Red Bulls a peut-être prolongé pour aider son club à négocier un éventuel transfert dans un an. « Le Toulouse Football Club est ravi d’annoncer la prolongation de contrat de son milieu de terrain Cristian Casseres Jr. jusqu’en 2028. Arrivé au club le 7 juillet 2023, le Vénézuélien poursuit l’aventure sous le maillot violet, au terme d’un début de saison remarqué dans tout le championnat », peut-on lire dans le communiqué publié par le TFC.