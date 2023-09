Aston Villa va se séparer de son équipementier après la polémique des maillots

La suite après cette publicité

Aston Villa et Castore sur le point de se séparer ! Pour rappel, les maillots de l’actuel 6e de Premier League ont suscité des plaintes de la part de plusieurs joueurs masculins et féminins. La raison ? Les Villans ont remarqué au fil des rencontres que les tuniques absorbaient très mal la transpiration, un problème qui affecterait leurs performances sur le terrain.

Ce vendredi, The Telegraph rapporte que des discussions ont déjà eu lieu entre le club des West Midlands et l’équipementier anglais dans l’optique de trouver une solution. Selon le média britannique, les deux parties seraient en passe d’accepter une résiliation anticipée de leur contrat. «Il y a eu des spéculations dans les médias sur un problème potentiel dans le kit de football fourni par Castore à Aston Villa. Nous travaillons en étroite collaboration avec le club pour résoudre ce problème le plus rapidement possible afin de répondre aux normes que nous attendons. Nous tenons à remercier le club pour sa patience et son soutien jusqu’à présent. En tant que fière nouvelle marque britannique, nous nous conformons toujours aux normes les plus élevées et nous nous efforçons de faire tout notre possible pour améliorer constamment les performances de nos produits. Cela signifie répondre aux préoccupations des clients avec rapidité et humilité», a déclaré un porte-parole de Castore.