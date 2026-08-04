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Ligue 1

Monaco : l’agent de Golovin confirme des discussions pour son avenir

Par Allan Brevi
1 min.
Aleksandr Golovin @Maxppp

L’avenir d’Aleksandr Golovin pourrait s’écrire loin de Monaco selon le média russe Sport24. Son agent Alexandre Klyuev a confirmé que plusieurs discussions étaient actuellement en cours avec différents clubs, tout en précisant que le milieu russe reste ouvert à un nouveau défi si une proposition jugée intéressante se présente, comme révélé par nos soins il y a quelques semaines.

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Le représentant du joueur a également assuré qu’aucun championnat n’était écarté, évoquant notamment l’intérêt de formations saoudiennes et turques, tout en appelant à la prudence face aux nombreuses rumeurs circulant autour de son avenir. Sous contrat avec l’ASM jusqu’en 2029, Golovin continue donc d’attirer les convoitises. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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