Tottenham : Antonio Conte veut encore recruter

Avec sept recrues et 119 millions d'euros dépensés, Tottenham n'en a pas terminé avec ce mercato estival. Selon le Daily Mail, Antonio Conte souhaite encore renforcer son équipe malgré les arrivées de Richarlison, Yves Bissouma et Djed Spence. Les Spurs ont également signé Clément Lenglet en prêt en provenance du FC Barcelone et deux joueurs libres, Fraser Foster et Ivan Perisic. La dernière recrue est le jeune défenseur, Destiny Udogie, mais il a été prêté dans son ancien club, l'Udinese, pour la saison 22/23.

Mais avant de recruter, le technicien Italien va devoir dégraisser. Plusieurs joueurs n'entrent pas dans les plans de l'ancien coach de l'Inter Milan, c'est le cas de Tanguy Ndombele, qui vient de rejoindre Naples en prêt ou encore Giovanni Lo Celso envoyé en prêt à Villarreal. Mais c'est aussi le cas pour Harry Winks ou encore Bryan Gil. Ce dernier n'a pas su s'acclimater au championnat anglais, le milieu offensif de 21 ans n'a joué que 20 matchs pour une passe décisive avec les Spurs depuis son arrivée l'an dernier. L'international espagnol (4 sélections) a même rejoint le FC Valence en prêt dès janvier 2022. Une des cibles côté Tottenham serait le milieu offensif de l'Atalanta, Ruslan Malinovskyi.