La ministre des Sports aimerait voir Kylian Mbappé aux JO 2024

Invitée dans la matinale de RMC ce samedi, la nouvelle ministre des Sport Amélie Oudéa-Castéra a évoqué les Jeux Olympiques 2024, prévus à Paris, et la participation du buteur du PSG, Kylian Mbappé à ces Jeux. La ministre a exprimé sa satisfaction à l’idée de voir le Français de 23 ans participer à cette compétition et a également salué l’engagement pris par l’international tricolore (54 sélections, 26 buts).

La suite après cette publicité

« Il n’y a pas photo. Être sur le terrain, jouer dans nos magnifiques sites dans différentes villes de France, représenter son pays aux JO en 2024… Lui en a toujours rêvé et il va faire rêver tellement d’entre nous. Donc c’est un grand oui. Le PSG sera à fond derrière les Jeux olympiques et paralympiques. Je suis certaine que tout cela se passera dans la plus grande intelligence. Il fait parler ses valeurs, il est très engagé. Il a cette personnalité qui donne confiance et fait passer beaucoup de messages », a expliqué l’ancienne joueuse de tennis au sujet du natif de Paris.