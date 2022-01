Emiliano Martínez prolonge jusqu'en 2027 avec Aston Villa

C'est officiel ! Ce vendredi, Aston Villa a annoncé la prolongation de son gardien Emiliano Martínez (29 ans) et ce jusqu’en 2027. Arrivé en provenance d'Arsenal en septembre 2020, le dernier rempart argentin poursuit donc son aventure avec les Villans.

«Lors de sa première campagne à Villa Park, Martínez a excellé entre les poteaux et a fait partie d’une unité défensive qui a égalé le record du club en Premier League de 15 clean sheets en une saison. Il a ensuite joué pour son Argentine natale avec qui il a remporté la Copa América à l’été 2021», précise ainsi le communiqué du club pour lui signifier la confiance accordée.

Aston Villa is pleased to announce that @EmiMartinezz1 has signed a contract extension until 2027! ✍️