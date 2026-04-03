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Ligue 1

La LFP est très déçue après PSG-Toulouse au Parc des Princes

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le logo du PSG dans les tribunes du Parc des Princes. @Maxppp
PSG 3-1 Toulouse

Le premier essai de sonorisation des arbitres en Ligue 1 est passé presque inaperçu ce vendredi au Parc des Princes. Les 47 000 spectateurs présents pour PSG-Toulouse ont à peine entendu Eric Wattelier, juste avant le coup d’envoi, saluer les capitaines Achraf Hakimi et Rasmus Nicolaisen. Au-delà de ce simple « bon match », le dispositif n’a quasiment pas été utilisé.

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La rencontre, dominée par Paris et déjà tournée vers la suite de la saison, n’a en effet donné lieu à aucune intervention du VAR. Les spectateurs n’auront donc eu aucun exemple concret du système et devront attendre les prochaines journées pour voir ce « test sonore » se matérialiser sur d’autres terrains de Ligue 1. Circulez, il n’y a rien à voir, enfin à écouter dans ce cas précis…

Pub. le - MAJ le
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