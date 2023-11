AC Milan-PSG : les supporters du PSG sont tombés dans une embuscade !

Ce soir, le Paris Saint-Germain se rend à San Siro pour défier l’AC Milan. L’objectif des hommes de Luis Enrique est de s’imposer afin de consolider leur place de leader du groupe. Pour cela, ils pourront compter sur le soutien de plusieurs milliers de supporters parisiens venus en Italie. Malheureusement, certains d’entre eux ont vécu une très mauvaise soirée hier.

Le Corriere della Sera révèle que le groupe d’ultras rossoneri Curva Sud a tendu une embuscade aux supporters parisiens au niveau des Navigli de Milan. Des pétards ont explosé et des fumigènes ont été allumés avant la charge des ultras milanais. « Scènes de guérilla et débandade de clients terrifiés », écrit le journal transalpin qui ajoute même qu’un fan parisien a été gravement blessé après avoir reçu deux coups de couteau. Il a été transporté à l’hôpital et un policier a également été blessé.

