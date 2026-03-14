Issa Diop va représenter le Maroc

Né et révélé à Toulouse, Issa Diop (29 ans) a rejoint l’Angleterre depuis 2018. Le défenseur y a fait le bonheur de West Ham avant de s’unir avec Fulham quatre ans plus tard. Cette saison, le footballeur, dont le contrat s’achèvera en 2027, a participé à 15 rencontres toutes compétitions confondues avec les Cottagers (1043 minutes). Ses prestations ne sont pas passées inaperçues. Cet hiver, plusieurs écuries, notamment en Turquie, se sont penchées sur son cas. Le Maroc aussi. Ce n’est pas un secret, depuis plusieurs années, la Fédération royale marocaine de football souhaite que Diop rejoigne les Lions de l’Atlas.

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Le footballeur né en 97, qui a des origines marocaines par sa mère (il a aussi des origines sénégalaises par son père, ndlr), a finalement dit oui au pays. Selon nos informations, Issa Diop a choisi de représenter le Maroc. Certaines sources nous assurent même qu’il pourrait figurer dans la prochaine liste si le changement de nationalité sportive est prêt à temps. Passé par les sélections françaises chez les jeunes, des U16 aux Espoirs, Diop sera un renfort très intéressant pour les Lions de l’Atlas, avec lesquels il ambitionne de participer à la Coupe du Monde 2026.