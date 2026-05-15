La FRMF officialise l’arrivée d’Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi a finalement choisi de représenter l’équipe nationale marocaine plutôt que l’équipe de France. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football français après son éclosion précoce au LOSC, le milieu de terrain de 18 ans hésitait encore entre les deux sélections, mais avait été convaincu par le projet sportif des Lions de l’Atlas et par son attachement familial, comme nous l’avions révélé.

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Et ce choix a été rendu officielle par la sélection marocaine, via ses réseaux sociaux : «accueillons Ayyoub Bouaddi au sein de la famille des Lions de l’Atlas. Welcome home Ayyoub Bouaddi», est-il écrit. À 26 jours du début de la Coupe du monde 2026, son arrivée représente un énorme coup pour la fédération marocaine, qui poursuit sa stratégie de séduction auprès des binationaux après avoir déjà attiré plusieurs talents ces dernières années.