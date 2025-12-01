Golden Boy 2025 : les mots forts de Nasser Al-Khelaïfi après sa victoire

Lauréat du trophée du meilleur président et du meilleur club de l’année, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché son émotion en recevant ces deux prix au Golden Boy 2025 : «malheureusement, le jour de la soirée de gala (ndlr, ce soir à 18 heures), j’ai un engagement avec l’EFC. J’ai également essayé de combiner les deux en prenant un vol privé. Je suis vraiment désolé de ne pouvoir être présent, mais Doué et Campos le seront. nous avons réalisé une saison fantastique et, en tant que club, nous avons franchi une étape importante qui a couronné le travail des deux ou trois dernières années. C’est la meilleure saison de l’histoire du club, mais plus important encore que les résultats, c’est la manière dont nous les avons obtenus. Nous sommes très fiers de notre approche et de notre victoire. Je pense que c’était le plus important pour nous : la manière dont nous avons gagné et dont nous avons transformé le club. Nous sommes très fiers d’être là où nous sommes aujourd’hui, car le chemin a été difficile, mais nous continuons sur la même voie, sans changer. Notre philosophie doit être de gagner collectivement, avec le groupe, en développant nos jeunes joueurs, grâce notamment au meilleur entraîneur du monde, Luis Enrique.»

Le président parisien affiche une fierté légitime en recevant le Golden Boy : «nous voulons avoir les meilleurs joueurs du monde, nos jeunes joueurs, développer nos équipes de jeunes et ainsi garantir l’avenir du club, pas seulement les résultats d’aujourd’hui, qui sont certes importants, mais aussi et surtout l’avenir du club. Et c’est pourquoi j’apprécie vraiment cette distinction. Cette reconnaissance récompense mon travail et celui de tout le club. Au Paris Saint-Germain, nous voulons toujours penser différemment, être différents : nous avons de grandes ambitions, nous ne suivons pas les autres. Le football est tout pour nous. Mais nous sommes aussi bien plus qu’une simple équipe de football. Nous nous concentrons sur le sport, la santé et l’éducation. Des jeunes de l’Académie aux joueurs et joueuses de l’équipe première, nous voulons former de bons joueurs, mais aussi des joueurs instruits, imprégnés des valeurs du PSG. Et aujourd’hui, vous voyez le résultat : un complexe sportif extraordinaire, doublé d’un véritable lieu d’apprentissage. L’avenir du Paris Saint-Germain naîtra et se construira ici, il ne s’achètera pas, il sera « Made in Paris » pour Paris. J’ai dit que la véritable star du Paris Saint-Germain, c’est l’équipe, sur et en dehors du terrain. Quand nous travaillons ensemble, voilà le résultat».