Kebbal, Bounedjah, Bentaleb…Petković justifie ses choix brûlants avec l’Algérie pour la Coupe du Monde !

Douze ans après sa dernière Coupe du Monde et six mois après une CAN achevée en quarts de finale, l’Algérie retrouve enfin la grand-messe du football mondial. Un retour attendu et libérateur pour le peuple algérien et qui place Vladimir Petković dans une position délicate. Pour ce rendez-vous à ne pas manquer, l’ancien sélectionneur de la Suisse se devait de composer un groupe de 26 joueurs qui est capable de tenir la durée sur toute une compétition aussi éprouvante que la Coupe du Monde qui se profile. Et avec une sélection aussi scrutée que l’Algérie, Petkovic se savait critiquable à chaque choix qu’il ferait. Ce dimanche, le sélectionneur de 62 ans a dévoilé sa liste tant attendue.

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Petkovic justifie le retour de Bentaleb

Pour y parvenir, Petković a appliqué une méthode rigoureuse et transparente. « Les choix n’ont pas été faciles. Il ne s’agit pas seulement des qualités individuelles, mais il faut de la compatibilité entre les joueurs et de l’équilibre avec le bon état d’esprit », a-t-il confié en préambule. Après une liste élargie de 55 joueurs, puis un travail approfondi sur 35, le technicien est arrivé à ses 26 convoqués. Et la liste a livré ses vérités ce dimanche. Malgré un rôle de titulaire lors de la dernière CAN, Ismaël Bennacer a été laissé de côté, au même titre que Baghdad Bounedjah, auteur de 35 buts en 85 sélections avec les Fennecs.

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Ilan Kebbal, Himad Abdelli et Mehdi Dorval, tous présents à la dernière CAN, n’ont pas été convoqués au profit de Nadhir Benbouali, Farès Ghedjemis et Nabil Bentaleb. Car justement, le talent seul ne suffit pas aux yeux du sélectionneur. « Je pense que le talent est important mais le plus important, c’est l’attitude et la volonté d’être disponible, la volonté de sacrifice, l’envie de travailler pour l’équipe. » C’est dans cet état d’esprit que s’inscrit la présence de Bentaleb, rappelé après avoir réalisé une grande seconde partie de saison avec Lille et après avoir raté la dernière CAN : « il a toutes les qualités en tant que personne pour le groupe aussi. Il a démontré être en forme ces derniers mois avec Lille et il a mérité sa présence. »

Vladimir Petkovic tape du poing sur la table

En défense comme en attaque, c’est la richesse du vivier algérien qui a guidé les choix de Petkovic. Sur l’absence de Mehdi Dorval, Petković a été clair : « avec Abada et Chergui, nous avons deux joueurs qui peuvent jouer à droite, derrière Belghali, et à gauche, nous avons Bensebaïni qui peut pallier Ait Nouri et Hadjam. » La même logique a été respectée pour Kebbal, qui, malgré une grande saison avec le Paris FC, n’a pas été convoqué : « Kebbal ? C’est un problème qui n’en est pas un : il y a un grand nombre de joueurs de qualité à son poste. J’en ai choisi trois mais ça aurait pu être quatre ou cinq ! » Des absences qui ne sont donc pas des sanctions, mais la simple conséquence d’une concurrence rude selon le sélectionneur. Reste à savoir si cette réponse va convaincre les suiveurs de la sélection algérienne.

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Sur le cas Bounedjah, peut-être le plus sensible, Petković a tenu à lever toute ambiguïté même s’il a affiché une certaine fermeté pour justifier également l’absence d’Ismaël Bennacer, deux cadres de la CAN remportée en 2019 : « Baghdad est un grand joueur, il a beaucoup donné à l’EN, ce n’est pas contre Bounedjah que j’ai fait le choix de l’écarter, mais c’était pour l’EN. Je ne dois pas justifier mes choix. J’ai fait une analyse pour ce qui est important pour l’équipe. Je ne vais pas justifier mes choix. Je fais ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. » Seul le terrain, lors de cette Coupe du Monde tant attendue, lui donnera tort ou raison.