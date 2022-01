Eintracht Francfort - Borussia Dortmund : les compositions sont tombées

La 18e journée de Bundesliga se poursuit avec un duel entre l'Eintracht Francfort (7e, 27 points) et le Borussia Dortmund (2e, 34 points). A domicile, les Adler s'articulent en 3-4-2-1 avec Kevin Trapp dans les cages derrière Tuta, Martin Hinteregger et Evan N'Dicka. Les rôles de pistons sont assurés par Timothy Chandler et Filip Kostic tandis que Sebastian Rode et Ajdin Hrustic forment le double pivot. Devant, Rafael Borré est soutenu par Daichi Kamada et Jesper Lindström.

La suite après cette publicité

De son côté, le Borussia Dortmund poursuit en 4-4-2 losange avec Gregor Kobel comme dernier rempart. Devant lui, Thomas Meunier, Mats Hummels, Emre Can et Raphaël Guerreiro prennent place. Jude Bellingham, Mahmoud Dahoud et Julian Brandt occupent l'entrejeu derrière Marco Reus. Enfin Donyell Malen et Erling Haaland sont associés en attaque.

Les compositions

Eintracht Francfort : Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Chandler, Hrustic, Rode, Kostic - Kamada, Lindström - Borré

Borussia Dortmund : Kobel - Meunier, Hummels, Can, Guerreiro - Bellingham, Dahoud, Brandt - Reus - Malen, Haaland