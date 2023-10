Manchester City : Pep Guardiola a dévoilé le nom de son successeur

Le 23 novembre 2022, Manchester City annonçait fièrement la prolongation de Pep Guardiola jusqu’en juin 2025. Tout heureux, l’Espagnol expliquait son choix de poursuivre l’aventure chez les Citizens. «Il n’y a pas que la Ligue des Champions, mais j’avoue que c’est le trophée qu’on veut. Bien sûr, ma période ici ne serait pas complète sans elle. Ce n’est pas la seule raison pour laquelle j’ai prolongé.»

Depuis, Pep Guardiola a réussi à remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et la suite ? Après avoir réalisé l’incroyable triplé la saison dernière, le Catalan aura-t-il toujours autant d’appétit ? En début d’exercice, l’ancien coach du FC Barcelone avait déclaré d’emblée que les fans des Skyblues ne devaient pas s’attendre à voir leur équipe de cœur réitérer une telle performance cette année.

En attendant, Manchester City va bientôt devoir s’occuper de l’avenir de son technicien. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Guardiola voudra-t-il prolonger ? Impossible aujourd’hui de l’affirmer à 100%. City offre des garanties sportives et financières (l’Espagnol touche environ 22 M€ par saison), mais Guardiola a déjà prouvé par le passé qu’il est prêt à lâcher une équipe de rêve (le Barça de Messi, Xavi, Iniesta par exemple) pour se reposer et relever un nouveau défi.

Guardiola vote De Zerbi

Et l’information publiée ce matin par le Telegraph risque de faire parler. Selon le journal anglais, Pep Guardiola aimerait voir Roberto De Zerbi lui succéder sur le banc de l’Etihad Stadium. Le 24 mai dernier, à l’issue du match nul (1-1) entre City et Brighton, l’Espagnol aurait dit à quelques personnes : « c’est le prochain coach de Manchester City ». De plus, le Catalan aurait vanté les notions tactiques du coach italien des Seagulls et son club aurait bel et bien coché le nom du Transalpin (avec celui de Mikel Arteta) dans sa liste des potentiels remplaçants de Guardiola.

Arrivé en Premier League la saison dernière, De Zerbi a immédiatement séduit tout son monde avec son équipe joueuse. Il a d’ailleurs réussi à placer Brighton à la sixième place du classement. Résultat : le club anglais s’est qualifié pour la première fois de son histoire en coupe d’Europe. Sous contrat jusqu’en 2026, Roberto De Zerbi ne cesse de voir sa cote grimper en flèche et Brighton sait qu’il sera très compliqué de le retenir à moyen terme.