Le PSG très intéressé par David Alaba

En fin de contrat à la fin de la saison, David Alaba a engagé un bras de fer avec la direction du Bayern Munich afin d'obtenir ses exigences salariales. Cinq ans de contrat avec un salaire de 11 M€ brut par an et 6 M€ de primes, ce n'est donc visiblement pas assez pour l'Autrichien, qui avait jusqu'au 1er novembre pour donner sa réponse et qui a préféré ignorer cette date butoir. Une brèche dans laquelle de nombreuses écuries tentent de s'infiltrer de nombreux grands clubs européens.

Car oui, un latéral gauche de son niveau, ça donne forcément des envies, surtout quand il peut être accessible sans indemnité de transfert. Les plus grands clubs pointent donc le bout de leur nez dans ce dossier. Dont le PSG. Selon France Football, le club de la capitale serait particulièrement intéressé. Mais cela sera difficile, le joueur rêvant de rejoindre le Real Madrid ou le FC Barcelone, et avec le Manchester City de Pep Guardiola toujours à l'affût.