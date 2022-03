Guerre en Ukraine : Roman Abramovich pense à vendre Chelsea !

La suite après cette publicité

« Pendant les presque 20 ans où j'ai été propriétaire du Chelsea FC, j'ai toujours considéré mon rôle comme celui d'un gardien du Club, dont la tâche est de s'assurer que nous sommes aussi performants que possible aujourd'hui, et de construire pour l'avenir, tout en jouant un rôle positif dans nos communautés. J'ai toujours pris des décisions en ayant à cœur le meilleur intérêt du Club. Je reste attaché à ces valeurs. C'est pourquoi je confie aujourd'hui aux administrateurs de la Fondation caritative de Chelsea l'intendance et le soin du Chelsea FC. Je pense qu'ils sont actuellement les mieux placés pour veiller aux intérêts du Club, des joueurs, du personnel et des supporters ».

Dimanche après-midi, Chelsea publiait un communiqué plutôt trouble concernant les intentions de son propriétaire russe, logiquement touché par le conflit qui a éclaté ces derniers jours, avec l'invasion de l'Ukraine par son pays. Depuis, on a appris qu'il y avait du rififi en interne chez les Blues, puisque l'annonce de l'oligarque de déléguer la gestion du club a pris tout le monde de court, avec des administrateurs qui menacent de démissionner. Et voilà que, ce mardi soir, le Telegraph annonce du lourd.

Un changement d'avis express

Selon la sérieuse publication britannique, le richissime Russe envisage de vendre le club. C'est la première fois depuis 18 ans, date à laquelle il a pris les commandes de l'écurie, qu'il est prêt à se séparer des Blues. Dos au mur, avec la menace de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'au blocage de ses comptes et à la saisie de ses biens, Abramovich estime désormais que vendre le club pourrait être la meilleure solution, et ce, alors qu'il a déjà refusé des offres alléchantes dans un passé récent.

Le journal rajoute que des offres pour le rachat du club arriveront dans la semaine. Abramovich est aussi en passe de se séparer de certains de ses actifs personnels, comme son manoir dans le quartier de Kensington Palace Gardens. Autant dire qu'une nouvelle ère risque de s'ouvrir très rapidement à Stamford Bridge, alors que le club a tout de même une dette de 1,8 milliards d'euros avec son propriétaire ; montant qui devrait être couvert avec la vente du club...