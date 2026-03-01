La soirée chaotique de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr

Le contexte était simple : Al-Nassr voulait répondre à la victoire tardive d’Al-Ahli contre Al-Riyadh jeudi soir et reprendre la main en tête du championnat. Et tout commençait bien pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo. Dès la 8e minute, Mohamed Simakan s’effondre dans la surface et l’arbitre siffle penalty. De quoi permettre à Cristiano Ronaldo d’ouvrir son compteur but dans ce match. Mais la star portugaise a finalement vu sa frappe s’écraser sur le poteau. Assez rare.

Pour le Portugais, cette rencontre a été un calvaire sur le plan personnel. Pour Al-Nassr aussi, du moins pendant une bonne partie de la rencontre. Si Brozovic a échappé de peu à un rouge après un coup de tête délibéré sur Sakala à la 24e, le club saoudien qui vise le titre cette saison, a été surpris juste avant la pause. Al-Nassr est rentré aux vestiaires mené malgré 70% de possession et un penalty obtenu. Ronaldo, comme toujours, n’a cessé de montrer sa frustration dans ce match levant les bras, contestant chaque décision.

Sorti sur blessure, son remplaçant marque

Finalement, en seconde période, Al-Nassr a relevé la tête. Mané égalise à la 72e sur un centre de Coman au second poteau. Puis Joao Félix donne l’avantage à son équipe. Et si Al-Nassr semblait bien mieux, ce n’était pas le cas de CR7 qui traînait son spleen sur la pelouse et qui semblait en plus de ça diminué physiquement. Au point de sortir sur blessure en fin de match. Comme un symbole, son remplaçant, Abdullah Al-Hamdan a marqué le but du break dans la foulée sur une passe de Joao Félix pour sceller le 3-1. Al-Nassr remonte en tête avec 61 points, deux de plus qu’Al-Ahli.

Concernant la blessure du Portugais, Al-Nassr n’a pas communiqué officiellement mais dans la presse saoudienne on évoque une sortie par précaution plutôt qu’une lésion sérieuse. Mais à 41 ans, chaque alerte musculaire est scrutée alors que cette saison, Ronaldo a inscrit 22 buts en 26 matchs. Et Al-Nassr qui rêve toujours d’un titre en Saudi Pro League sous Cristiano Ronaldo aura besoin de sa star pour tenir la cadence et aller au bout.