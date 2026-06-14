Coupe du Monde
Ayyoub Bouaddi déjà envoyé au Real Madrid
@Maxppp
Auteur d’un gros match face au Brésil dans la nuit de samedi à dimanche, le franco-marocain Ayyoub Bouaddi a choqué la planète. Du haut de ses 18 ans seulement, il a surnagé dans l’entrejeu, face à des vis-à-vis brésiliens bien plus expérimentés.
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En Espagne, certains journalistes veulent déjà le voir… au Real Madrid ! « C’est typiquement le profil de joueur dont a besoin le Real Madrid au milieu », a par exemple indiqué un journaliste de Radio Marca, séduit par le profil du joueur des Lions de l’Atlas. Rendez-vous lors du mercato estival…
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