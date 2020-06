Le dernier défi de Lionel Messi, l'énorme coût du coronavirus en Premier League

La suite après cette publicité

Deux records que Messi peut atteindre

Du côté de l'Espagne, Lionel Messi fait la Une de Mundo Deportivo. Le journal met en avant le dernier défi de La Pulga, qui revient plus motivée que jamais, et qui a encore deux records à battre. D'abord celui du plus grand nombre de buts marqués dans un club, qui appartient encore au roi Pelé avec 643 unités. Messi en est lui à 627 buts avec le Barça, avant la reprise. Et puis le plus grand nombre de Pichichi, le titre de meilleur buteur, record qui appartient toujours à un certain Telmo Zarra.

Jusqu'à 1,12 milliard d'euros de pertes pour la Premier League

En Angleterre, le prix à payer à cause de cette crise sanitaire pourrait bien être terrible. La presse britannique, à l'instar du Daily Mirror, parle de pertes colossales. Selon une récente étude de Deloitte, un cabinet d'expert financier, ces pertes pourraient donc s'étendre au milliard de livres, un véritable trou noir pour les clubs de Premier League. Cela fait la Une de nombreux autres médias outre-Manche, comme The Guardian, qui parle plutôt de 560 M€ de pertes. Il s'agit là d'un montant qui a déjà été perdu par les clubs britanniques, et qui d'après le cabinet Deloitte, ne pourra jamais être regagné...

Une offre de 100 M€ refusée pour Ansu Fati

Le retour du foot fait les gros titres en Espagne, et notamment en Catalogne avec Sport qui explique que « la Liga est déjà là ». D'après le journal, le Barça est le favori de cette fin de compétition, avec un Messi qui a faim, et qui veut à tout prix remporter son 11e titre de champion. Mais l'information qui nous intéresse en Une du média barcelonais, c'est le fait que Manchester United n'abandonne pas sur le dossier Ansu Fati. En effet, selon Sport, les Red Devils ne veulent rien lâcher. Après une première offre faite à hauteur de 100 M€, refusée par le Barça, ils reviennent à la charge. Le journal explique que le club anglais est disposé à lâcher un montant supérieur aux 100 M€ pour signer le jeune attaquant de 17 ans. Mais celui-ci est qualifié d'intransférable par les dirigeants catalans. Pour s'offrir Fati, MU pourrait donc être obligé de sortir les 170 M€ de sa clause libératoire.