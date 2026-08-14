AC Milan : Christopher Nkunku pourrait partir en prêt

Christopher Nkunku (28 ans) pourrait changer d’air avant la fin du mercato estival. L’AC Milan est désormais disposé à laisser partir l’international français sous la forme d’un prêt. Une ouverture qui pourrait convenir au joueur, qui avait déjà fait part de ses envies de départ au début du mercato afin de trouver un nouveau point de chute.

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Le dossier pourrait rapidement s’animer puisque plusieurs formations européennes se sont déjà positionnées. Des clubs italiens, allemands et espagnols ont entamé des contacts pour tenter de récupérer l’ancien joueur du RB Leipzig et du Paris Saint-Germain. Reste désormais à savoir quelle destination privilégiera Nkunku et sous quelles conditions l’AC Milan acceptera de le céder.