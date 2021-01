Liverpool face à une étonnante disette offensive

La suite après cette publicité

Un Liverpool dominateur, mais un Liverpool accroché. Contre Manchester United dimanche, les Reds ont de nouveau déçu offensivement, échouant à trouver la faille. C'est la première fois depuis deux ans que le club de la Mersey ne parvient pas à marquer à Anfield. Plus parlant encore, c'est la première fois depuis mars 2015 qu'il échoue à marquer lors de trois matches consécutifs en Premier League ! Newcastle et Southampton à l'extérieur, Manchester United à domicile, voilà les trois équipes qui viennent de tenir tête à l'armada offensive des Reds.

Qu'arrive-t-il à ce secteur pourtant si efficace depuis des années ? D'abord, les performances individuelles sont en baisse. On pense principalement à Mohamed Salah et à Roberto Firmino, moins tranchants, moins inspirés. Sadio Mané reste percutant, mais contre Manchester United, il n'a pas su passer Wan-Bissaka. Liverpool est actuellement pénalisé par l'absence de son homme fort du début de saison, le supersub Diogo Jota, indisponible depuis mi-décembre. Le Portugais s'était révélé en enchaînant les buts décisifs lorsque le trio habituel ne parvenait pas à faire la différence.

Klopp ne s'alarme pas, mais...

Liverpool paye aussi les absences en défense centrale, qui l'obligent à utiliser Fabinho et parfois Henderson, comme hier face à MU, en défense centrale. Si Thiago Alcantara amène une variété de passes appréciable dans le jeu des Reds, Jürgen Klopp doit composer pour le reste. Hier, c'est Shaqiri qui a été titularisé pour la première fois depuis un an avec Liverpool, au milieu de terrain. Difficile d'avoir des repères avec les camarades offensifs. On pense aussi à l'apport offensif moindre des latéraux, à l'imagine d'un Trent Alexander-Arnold beaucoup moins inspiré dans ses centres. En conférence de presse, Jürgen Klopp n'a pas voulu s'alarmer du manque de réussite de son équipe.

« Il n'y a pas d'explication facile à notre manque de buts. Parfois, c'est une question de réussite. Vous devez continuer et essayer d'ignorer ce qui se dit à l'extérieur. Tout le monde veut voir des buts. Vous ne pouvez pas les forcer », a-t-il expliqué. Mais ce n'est pas qu'une question d'efficacité face aux buts. Même les "expected goals" de Liverpool sont en chute libre depuis 3 matches (-1,40, -1,53, -1,20). La recette gagnante de Klopp touche-t-elle ses limites, au cœur d'une saison compliquée pour tous les cadors en Europe ? Performances individuelles en berne, collectif moins huilé en raison des absences, adversaires mieux préparés, voilà qui explique peut-être les nouvelles difficultés offensives des Reds.