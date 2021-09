Karim Benzema voulait voir Kylian Mbappé au Real Madrid

Feuilleton important du dernier mercato estival, le départ avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid a fait couler beaucoup d'encre. Resté au Paris Saint-Germain, l'attaquant français en fin de contrat en juin 2022 devra attendre encore un an avant d'espérer rejoindre les Merengues (il pourra se mettre d'accord à partir de janvier). Un renfort que Karim Benzema aurait accueilli avec plaisir du côté de la Casa Blanca.

Interrogé dans l'émission Téléfoot sur TF1, l'attaquant des Bleus est revenu sur le dossier Kylian Mbappé : «de toute façon, le Real le veut, ce n'est plus un secret. J'aurais aimé qu'il vienne cette année au Real Madrid [...] Non, on s'est parlé mais on n'a pas forcément parlé de ça.»