Gerard Piqué lourdement sanctionné par la Fédération Espagnole

À la suite des incidents survenus lors de la rencontre Andorre - Albacete le week-end dernier (0-1), le comité de discipline de la RFEF (la Fédération Royale Espagnole de Football) a infligé de lourdes sanctions au FC Andorre… ainsi qu’à son propriétaire : Gerard Piqué. Comme l’affirme AS, l’ancien défenseur du FC Barcelone est suspendu six matchs pour violence légère envers les arbitres, avec une interdiction d’exercer pendant deux mois au sein de la formation de deuxième division espagnole.

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Le directeur sportif — Jaume Nogués — va écoper de la même sanction et le président — Ferran Vilaseca — sera suspendu quatre mois. Le club est également sanctionné d’une amende de 1 500 euros et de la fermeture partielle du stade pour deux rencontres, visant la loge présidentielle et les espaces VIP. Pour rappel, lors de la dernière journée de championnat, la victoire des visiteurs avait complètement fait chavirer le navire andorran et ce n’était pas la seule fois. L’écurie accumule plus de 40 000 euros d’amendes !