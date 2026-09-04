Menu Rechercher
Commenter 54
Officiel Ligue 1

Le PSG avec une absence inattendue face à Monaco

Par Sasha Nahon
1 min.
Luis Enrique en conférence de presse @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
PSG Monaco Voir sur DAZN

Le PSG a dévoilé le groupe retenu par Luis Enrique pour la réception de l’AS Monaco, ce vendredi à 21h05, à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. Dans les buts, le technicien espagnol a convoqué Lucas Chevalier, Matvey Safonov et Arthur Vignaud. Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Marquinhos, Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez et Willian Pacho composent le secteur défensif. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz, Vitinha, Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery, João Neves et Dro Fernández sont présents. Enfin, Luis Enrique pourra compter en attaque sur Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres, Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche, Désiré Doué et Mika Godts.

La suite après cette publicité

Deux absences sont à noter dans le groupe parisien. Nuno Mendes est suspendu après le carton rouge reçu lors du Trophée des champions et manquera donc la réception de Monaco. Plus surprenant, Lucas Digne n’a pas été convoqué. Le latéral gauche était pourtant présent à l’entraînement collectif jeudi et était attendu comme titulaire ce vendredi soir pour pallier la suspension du Portugais. Son absence oblige donc Luis Enrique à trouver une autre solution dans le couloir gauche de sa défense.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (54)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Monaco
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Monaco Logo Monaco
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier