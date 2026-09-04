Le PSG avec une absence inattendue face à Monaco

Le PSG a dévoilé le groupe retenu par Luis Enrique pour la réception de l’AS Monaco, ce vendredi à 21h05, à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. Dans les buts, le technicien espagnol a convoqué Lucas Chevalier, Matvey Safonov et Arthur Vignaud. Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Marquinhos, Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez et Willian Pacho composent le secteur défensif. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz, Vitinha, Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery, João Neves et Dro Fernández sont présents. Enfin, Luis Enrique pourra compter en attaque sur Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres, Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche, Désiré Doué et Mika Godts.

La suite après cette publicité

Deux absences sont à noter dans le groupe parisien. Nuno Mendes est suspendu après le carton rouge reçu lors du Trophée des champions et manquera donc la réception de Monaco. Plus surprenant, Lucas Digne n’a pas été convoqué. Le latéral gauche était pourtant présent à l’entraînement collectif jeudi et était attendu comme titulaire ce vendredi soir pour pallier la suspension du Portugais. Son absence oblige donc Luis Enrique à trouver une autre solution dans le couloir gauche de sa défense.