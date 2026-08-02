Vasilije Kostov est sur les tablettes de l’Inter Milan

L’Inter Milan s’intéresse à Vasilije Kostov. Selon nos informations, le milieu offensif serbe, âgé de 18 ans, figure sur les tablettes du club lombard, qui a déjà entamé de premières discussions autour de son profil. International à trois reprises avec la Serbie, le jeune talent de l’Étoile rouge de Belgrade est estimé à 20 millions d’euros par son club.

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Kostov réalise par ailleurs un excellent début de saison. En seulement trois rencontres disputées, il a déjà inscrit quatre buts et délivré une passe décisive, des performances qui ont attiré l’attention des Nerazzurri. La jeune pépite a notamment brillé lors du match aller du 2e tour de qualification pour la Ligue des Champions contre Larne, il y a deux semaines de cela.