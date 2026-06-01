Amicaux : le Brésil étrille le Panama grâce à un très bon Vinicius Jr

Alors que la Coupe du Monde 2026 approche à grands pas, les hommes de Carlo Ancelotti affrontaient le Panama ce dimanche soir dans le cadre de leur premier match de préparation avant le Mondial. Privée de Neymar mais portée par plusieurs cadres comme Vinícius Júnior, Raphinha et Casemiro, la Seleção n’a pas tardé à faire parler sa qualité offensive. Dès la 2e minute, Vinícius a ouvert le score sur une passe de Casemiro. Le Panama a réagi toutefois rapidement grâce à un but contre son camp de Matheus Cunha (12e). Plus dominateurs dans le jeu, les Brésiliens ont repris logiquement l’avantage avant la pause avec une réalisation de Casemiro, parfaitement servi par Vinícius.

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Au retour des vestiaires, Carlo Ancelotti a procédé à plusieurs changements, sans que cela freine la dynamique offensive de son équipe. Rayan (53e), Lucas Paquetá (60e) puis Thiago sur penalty (63e) ont rapidement fait gonfler le score. Danilo ajoutait même un sixième but à la 81e minute, avant qu’Harvey ne réduise l’écart pour le Panama en fin de rencontre. Score final : 6-2 pour le Brésil. Une victoire convaincante qui confirme le potentiel offensif de la Seleção et envoie un premier message à quelques semaines du début de la Coupe du monde. Même sans Neymar, les Brésiliens disposent d’arguments sérieux et s’annoncent comme l’un des grands favoris de la compétition.