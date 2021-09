AC Milan : le message fort de Mike Maignan face aux insultes racistes

Arrivé cet été à l’AC Milan, pour remplacer Gianluigi Donnarumma parti au Paris Saint-Germain, Mike Maignan a déjà convaincu par ses performances. Il avait une nouvelle fois l’occasion de montrer son talent dimanche à Turin. Mais dans le choc de Serie face à la Juventus, le gardien international français a été la cible d’insultes racistes durant l’échauffement. L’Équipe indique qu’il y aurait qu’une seule personne à l'origine de ces insultes, qu’on peut entendre dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

La Juve a d’ores et déjà lancer une procédure afin de retrouver le coupable et la Fédération italienne pourrait également ouvrir sa propre enquête. De son côté, Mike Maignan a publié un message sur les réseaux sociaux, dans lequel ils dénoncent ces insultes et remet en cause les moyens mis en place pour combattre le racisme. Le Français déclare notamment qu’il faut être « plus nombreux » et « tous unis dans cette bataille pour la société qui dépasse le cadre du football. » Il conclut son message par : « je ne suis pas une “victime” du racisme. Je suis Mike, debout, noir et fier. Tant qu’on pourra donner de la voix pour changer les choses, on le fera. »