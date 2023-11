EdF : Warren Zaïre-Emery tout proche d’être appelé par Didier Deschamps

À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery n’en finit plus d’étonner tout le monde et de faire parler son talent en Ligue 1. Révélé sous les ordres de Christophe Galtier, le milieu de terrain francilien est devenu un titulaire indiscutable dans le onze de départ de Luis Enrique et ne cesse d’impressionner, à l’image de sa dernière prestation contre Montpellier, où il avait encore marqué en seconde période (3-0). Impressionnant en club, le natif de Montreuil a également performé avec les Espoirs dernièrement, mais il pourrait aller bien plus haut.

Selon les informations de Téléfoot, Warren Zaïre-Emery est pressenti pour connaître sa première convocation avec l’équipe de France. Didier Deschamps avait expliqué qu’il était un prétendant pour intégrer le milieu de terrain des Bleus, mais demandait encore du temps. Cela semble désormais chose faite et il devrait donc être bien parti pour participer au prochain rassemblement des Bleus pour les deux derniers matches qualificatifs à l’Euro 2024 contre Gibraltar et la Grèce.