João Cancelo fait son retour au Barça !

Prêté au FC Barcelone par Al-Hilal en seconde partie de saison dernière, João Cancelo a rapidement convaincu Hansi Flick et s’est imposé comme l’un des dossiers prioritaires du mercato blaugrana. C’est désormais officiel : le Portugais fait son retour en Catalogne et s’engage définitivement avec le Barça, après une première expérience en prêt aussi lors de la saison 2023-2024.

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El corazón siempre encuentra el camino de vuelta a casa. 💙❤️ pic.twitter.com/oAtxDotFK4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 20, 2026

Cancelo avait alors disputé 42 rencontres avec le club catalan, contre 23 apparitions lors de son passage de six mois la saison dernière. Très polyvalent, l’ancien joueur de la Juventus, du Bayern Munich et de l’Inter Milan peut évoluer sur les deux flancs de la défense et offre ainsi une solution supplémentaire à Flick. Un renfort particulièrement attendu par le technicien allemand pour densifier son effectif.