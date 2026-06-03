Bruno Genesio va devenir le nouveau coach de l’OM !

Cela ne fait quasiment plus aucun doute : Bruno Genesio sera le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille. Selon nos informations, le technicien de 59 ans va s’installer sur le banc de touche de l’OM la saison prochaine, même si à l’heure où on écrit ses lignes quelques détails doivent encore être réglés pour boucler définitivement sa signature. Cette arrivée, qui était déjà en bonne voie la semaine dernière comme révélé en exclusivité ici, était la pièce maîtresse manquante du puzzle olympien, particulièrement après l’arrivée officielle de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif la semaine dernière.

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En bouclant ce dossier stratégique, le club de la Canebière va lancer véritablement son nouveau projet estival et structure son avenir autour du trio Richard-Lorenzi-Genesio, une direction posée qui tranche radicalement avec l’ère du volcanique trio Longoria-Benatia-De Zerbi. Cette issue positive est le fruit d’un alignement parfait des planètes, grandement facilité par l’implication directe de la nouvelle présidence.

Stéphane Richard a personnellement pris les choses en main en échangeant avec l’ancien coach lillois, et le courant est extrêmement bien passé entre les deux hommes. Ils partagent une vision commune et claire pour relancer la machine olympienne et entamer un nouveau cycle pérenne. Séduit par ce discours, le technicien symbolise à merveille la nouvelle tonalité du projet marseillais : s’appuyer sur le plus de certitudes possibles, sans se lancer dans des paris risqués ni accorder de salaires extravagants.

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Le profil parfait pour relancer la machine selon l’état-major de l’OM

Si l’état-major marseillais a misé avec autant de conviction sur Bruno Genesio, c’est parce que son profil s’inscrit dans une logique implacable. Habitué à la pression intense des joutes de la Ligue 1, le technicien coche absolument toutes les cases du cahier des charges phocéen. Coach ultra-expérimenté, tout-terrain, capable de sublimer un effectif et passé maître dans l’art de tirer le maximum d’un groupe tout en faisant confiance aux jeunes talents, il représente une denrée rare sur le marché. Ce choix fort s’explique par la volonté farouche de la direction de s’appuyer sur un vécu solide et des certitudes chiffrées, prenant ainsi l’exact contre-pied du pari tenté précédemment avec Habib Beye.

Cet optimisme ambiant se propage jusque dans les couloirs du centre d’entraînement de la Commanderie, où de très nombreux joueurs de l’effectif actuel voient d’un excellent œil l’arrivée imminente de ce manager particulièrement réputé pour sa finesse dans la gestion humaine. Avec la nomination quasi bouclée de son chef d’orchestre, l’Olympique de Marseille va pouvoir refermer la page de son encadrement technique et se plonger à corps perdu dans la construction de son effectif pour la saison à venir. Et le chantier est immense…