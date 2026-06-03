OL : Endrick, Bidstrup, Tolisso, Morton, Fonseca… le gros point mercato de Matthieu Louis-Jean

L’OL est déjà lancé en ce début de mercato. Certes, il n’y a pas eu de qualification directe pour la Ligue des Champions. Il faudra d’abord passer par le 3e tour préliminaire, puis un barrage, avant, peut-être de retrouver la C1 pour la première fois depuis 2020 et le fameux Final 8. La saison a tout de même apporté son lot d’émotions, même si elle ne s’est pas terminée aussi bien qu’elle aurait pu l’être. Sans l’argent de la plus prestigieuse des compétitions, les Gones doivent encore la jouer serré et réaliser des coups dits intelligents, comme le jeune Kaïl Boudache en fin de contrat à Nice, et attendu dans les prochaines heures à Lyon, comme nous vous le révélions.

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«On travaille dessus. Il pourrait venir», réagit Matthieu Louis-Jean invité de Rothen s’enflamme sur RMC ce mercredi, confirmant la tendance à l’OL. «On veut faire ces profils-là, parce qu’on n’a pas le choix. Les transferts à 15, 20 millions, c’est fini, pour le moment. À terme, on verra.» [La piste Mads Bidstrup semble pourtant se concrétiser] (https://www.footmercato.net/a6160493135454113818-lol-est-en-passe-de-verrouiller-une-nouvelle-recrue) avec une somme supérieure à 10 M€ puisque le capitaine du RB Salzbourg est encore sous contrat jusqu’en 2029. «On cherche un milieu dans son profil», confirme le directeur technique lyonnais. Ce dernier souhaite faire des coups "à la Endrick" mais il n’écarte pas non plus un retour d’Endrick lui-même la saison prochaine.

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Opération compliquée pour Endrick mais pas impossible…

«A l’instant T, je dirais non. Impossible, explique-t-il. Maintenant… Souvent, Endrick parle de Dieu (sourire). On verra par la suite. C’est un très bon garçon. Donc il a accepté de participer à la campagne du maillot de la saison prochaine.» Pour recruter, il faudra aussi vendre ou se séparer de certains éléments, déjà pour alimenter l’enveloppe mercato mais aussi pour rester dans les clous des instances françaises mais aussi européennes, particulièrement vigilantes au sujet de ce club, qui a échappé de justesse à une rétrogradation administrative à l’été 2025. Le dirigeant lyonnais ne l’a pas caché et estime qu’il faudra nécessairement au moins deux ventes.

«On veut maîtriser ce qu’on veut faire. On veut garder un équilibre, on va garder le corps de l’équipe. On a un objectif de ventes, on a un plan avec l’UEFA et la DNCG. Pas de montant précis, ça dépendra aussi d’une qualification en Ligue des champions ou pas, en Ligue Europa ou pas. Au moins deux joueurs vont partir. Et peut-être plus». Reste à savoir qui partira, alors que 5 joueurs sont jugés instransférables par les Gones : Dominik Greif, Moussa Niakhaté, Tyler Morton, le capitaine Corentin Tolisso, et un des deux ailiers gauches, Malick Fofana ou la révélation Afonso Moreira. Matthieu Louis-Jean confirme cette tendance.

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Louis-Jean à propos de Fonseca : «c’est un entraîneur très demandé»

«On discute avec Corentin (Tolisso, sous contrat jusqu’en 2027). Lui, c’est un intransférable. Il est tellement important dans le vestiaire et au-delà», appuie MLJ, avant d’évoquer d’autres cas comme Morton. «On veut le garder absolument. Il fait partie du socle de l’équipe. Il a encore une grande marge de progression. Pour nous, il est important de continuer avec lui». Nicolas Tagliafico, Ainsley Maitland-Niles et Moussa Niakhaté devraient tous restés à en croire le dirigeant, moins catégorique pour Roman Yaremchuk dont il estime les chances de rester au club de l’ordre de «50%». L’OL veut renégocier vers le bas l’option d’achat de 5 M€ de l’Ukrainien avec l’Olympiakos.

Alors qui pour partir ? Ernest Nuamah et Malick Fofana apparaissent comme les candidats idoines mais ils ont tous les deux été longtemps blessés. «Ils n’ont presque pas joué la saison dernière. Donc ça va être un marché compliqué pour eux deux. Nous, on se projette avec eux la saison prochaine, poursuit Louis-Jean. Je ne peux rien promettre. Ce sont deux joueurs qui seront à l’OL la saison prochaine à part offres irrefusables». Et quid de Paulo Fonseca, dont le contrat court encore un an. «On discute, bien sûr. On est très heureux avec Paulo. Ce sont des questions qui vont se poser dans les prochaines semaines. On ne veut pas se mettre de pression, lui non plus. Mais on veut continuer avec lui», assure-t-il, tout en précisant que ce n’était pas acquis non plus. «C’est un entraîneur très demandé, attractif. Mais Lyon est un grand club».