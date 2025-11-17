Roberto Firmino : «Je veux rejouer avec la Seleção, je n’ai jamais abandonné ce rêve»

Roberto Firmino poursuit son aventure au Qatar sous les couleurs d’Al Sadd, où il apporte son expérience et son sens du but. Avant un Clasico très attendu face à Al Rayyan — finalement remporté (5-1) par son équipe, avec un doublé pour l’ancien attaquant de Liverpool, Foot Mercato a pu s’entretenir avec le Brésilien. L’occasion pour Bobby d’évoquer sa vie à Doha, sa découverte du football qatari et ce nouveau défi après ses années marquantes chez les Reds.

La suite après cette publicité

«le football se développe au Qatar chaque saison»

Foot Mercato : vous êtes arrivé à Al-Sadd cet été. Comment s’est passé votre adaptation dans ce nouveau pays et dans votre nouveau club ?

Roberto Firmino : c’est un pays très beau et très attractif. Pour la famille, c’est génial de vivre ici — les gens sont très accueillants, chaleureux et nous reçoivent vraiment bien. Honnêtement, nous sommes très heureux ici. Je pense que le football doit encore un peu progresser. Cette année, c’est bien plus compétitif, mais il reste nécessaire de séduire davantage le public et de remplir les stades, pour avoir le soutien dont l’équipe a besoin. Je crois que, sur ces deux points, le football va s’améliorer et nous allons grandir ensemble.

La suite après cette publicité

FM : comment se passe votre quotidien à Doha, au Qatar ?

RF : en général, j’ai ma routine avec ma femme. Nous emmenons les enfants à l’école — la plupart du temps, c’est elle qui y va le matin quand je ne me lève pas tôt. Mais je vais chercher mes filles à l’école, puis nous déjeunons et prenons du temps en famille à la maison. Parfois, nous sortons déjeuner, dîner, aller au centre commercial ou visiter certains lieux, comme le désert ou la vieille ville. Il y a beaucoup de choses à faire ici au Qatar. Nous sommes encore nouveaux ici et il y a beaucoup à découvrir.

La suite après cette publicité

FM : la saison passée, vous jouiez en Arabie saoudite, maintenant vous êtes au Qatar. Deux pays, deux championnats que les médias opposent souvent. Trouvez-vous des similitudes ou des différences ?

RF : le football est une chose assez forte dans les deux pays, avec des supporters qui remplissent les stades. Pour nous les Brésiliens, cela fait une grande différence, ils jouent le rôle d’un 12ème homme, toujours en train de crier et de soutenir. Chaque saison, le football se développe au Qatar en termes de compétitivité, ce qui me réjouit beaucoup. Cela peut être prouvé par la présence de bons joueurs qui ont joué en Europe et sont des références aussi bien au Qatar qu’en Arabie saoudite. Mais je pense qu’il y a encore du travail pour faire mieux et pour que le championnat qatari évolue au même niveau que l’Europe et la ligue saoudienne.

La suite après cette publicité

FM : vos adieux à Liverpool en 2023 ont été très émouvants à Anfield. Continuez-vous à suivre votre ancien club, maintenant dirigé par Arne Slot ?

RF : oui, je continue de suivre. Je suis un grand fan de Liverpool. C’est une histoire magnifique que nous avons construite ensemble. Nous avons laissé un très bel héritage là-bas. Je reste donc un grand fan de Liverpool. Je regarde tous les matchs et je vois ce qu’ils traversent, mais cela va passer et ils reviendront en force pour se battre sur tous les fronts.

FM : nous sommes en pleine saison de Coupe du Monde, qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada l’été prochain. Carlo Ancelotti est à la tête de la Seleção. J’imagine que c’est un objectif pour vous. Avez-vous déjà pu parler avec lui ?

RF : malheureusement, je n’ai pas encore parlé avec lui, mais j’aimerais, bien sûr. J’ai le rêve de revenir en sélection et je n’ai jamais abandonné. Avec mon expérience et tout ce que j’ai appris dans le football, je pourrais aider si je suis là, même d’une autre manière. Je sais que je suis dans ma meilleure période, autant dans ma vie personnelle que dans ma carrière, et j’ai foi en ça. Je vais tout faire au club pour pouvoir concrétiser ce rêve et y retourner une fois de plus.