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Le Real Madrid a aussi communiqué sur les réseaux sociaux chinois

Par Valentin Feuillette
1 min.
Real Madrid @Maxppp

Le Real Madrid poursuit son opération d’apaisement en Chine. Après avoir publié un communiqué officiel pour présenter ses excuses au peuple chinois à la suite de la polémique autour de Kylian Mbappé, le club merengue a également relayé son message sur ses comptes officiels des réseaux sociaux chinois, selon le média local Dongqiudi. La Casa Blanca y exprime ses sincères regrets pour le mécontentement et l’offense provoqués par les récentes déclarations de son attaquant.

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Cette démarche permet au club madrilène de toucher directement le public chinois, au-delà de ses canaux de communication habituels. Alors que la controverse a suscité une vive indignation dans le pays et fragilisé l’image de Mbappé auprès de plusieurs partenaires commerciaux, le Real Madrid multiplie les prises de parole pour tenter de calmer les tensions. Le club entend ainsi montrer qu’il prend au sérieux la réaction des supporters chinois et préserver les liens construits depuis plusieurs années avec ce marché stratégique.

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