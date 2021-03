EdF : les Bleus ne bougeront pas de Clairefontaine

L’Équipe de France chamboule son organisation. Alors que les Bleus ont pour habitude de séjourner à l’hôtel d’Enghien-les-Bains lorsqu’ils sont de sortie, l’annonce de plusieurs cas de covid-19 au sein des employés de l’établissement a forcé le staff tricolore à modifier ses plans. La FFF vient d’ailleurs de communiquer à ce sujet.

« Le programme de l'Équipe de France a été modifié à la suite de la détection de plusieurs cas Covid-19 à l'hôtel d'Enghien-les-Bains. Les Bleus restent à Clairefontaine jusqu'à vendredi et leur départ pour le Kazakhstan. L’équipe de France devait rallier ce mardi l’hôtel d’Enghien-les-Bains où elle a l’habitude de séjourner lorsqu’elle évolue au Stade de France. En début de matinée, le staff de l’équipe de France a été informé que plusieurs employés de l’hôtel d’Enghien-les-Bains avaient été testés positifs à la Covid-19. En application du protocole sanitaire, le programme de l’équipe de France a donc été modifié comme suit : l’Équipe de France séjournera au Centre National du Football de Clairefontaine jusqu’à son départ pour le Kazakhstan vendredi matin. L’Équipe de France s’entraînera cet après-midi à 17h30 à Clairefontaine. De façon à garantir le respect de la bulle sanitaire à Clairefontaine, le premier quart d’heure de l’entraînement sera ouvert uniquement à un pool photos et TV. Le point presse de veille de match de Didier Deschamps et d’Hugo Lloris sera effectué en visioconférence depuis Clairefontaine. L’Équipe de France regagnera Clairefontaine après son match contre l’Ukraine. Les activités presse habituelles d’après-match au Stade de France, à l’issue de la rencontre France-Ukraine, demeurent inchangées dans le strict respect des conditions sanitaires ».