Comment l'Italie réagit au choix de Paul Pogba

« Paul Pogba choisit les Bleus ». Voilà comment L'Equipe définit la décision de Paul Pogba de ne pas se faire opérer du genou suite à sa blessure survenue au ménisque, durant un entraînement le 25 juillet dernier. Jusque-là, tout allait bien pour le milieu de terrain français, qui avait longuement feuilletonné son retour à la Juventus Turin. La Vieille Dame, de son côté, s'appuyait sur le come-back du Français pour affirmer ses ambitions.

Constatant la blessure de Pogba, elle savait que la première saison serait tronquée. Et a donc milité pour une opération. Quitte à le perdre quelques mois, autant le retrouver en pleine forme. Dès lors, en choisissant la « thérapie conservatrice », Paul Pogba n'a pas accédé au souhait de la Juve mais s'est donné une chance d'un retour plus rapide, avec évidemment en objectif la Coupe du Monde, qui débute en novembre prochain au Qatar.

La presse italienne s'est évidemment emparée du sujet, pour d'abord évoquer une première date de retour possible avec la Juventus. Il faut compter 5 semaines d'absence et le milieu de terrain de 29 ans pourrait prétendre à un retour sur le terrain le 11 septembre prochain, lors de la réception de la Salernitana. Cela lui ferait manquer 5 matches de championnat et 1 de Ligue des Champions. S'il est jugé un peu court, il pourrait revenir après la trêve internationale de septembre, dernière fenêtre pour les sélections avant le Mondial.

Aucune garantie

Le choix de Pogba est bien entendu jugé comme risqué en Italie. La Gazzetta dello Sport rappelle cependant de son côté que sa récente opération de la cheville, lorsqu'il évoluait à Manchester United, l'avait profondément marqué. Pogba préfère désormais une médecine plus douce, quitte à ce que les médecins de la Juve évaluent à 50% les chances de guérison totale. Le média Sport Mediaset est un peu plus virulent quant au choix de la Pioche. « Il s'est choisi lui-même et la France plus que la Juventus. Parce que la Coupe du monde ne se perd pas - et qu'aucun joueur ne voudrait déclarer forfait - et parce que, dans sa tête, il y a un espoir, quoique pas trop conforté par les rapports médicaux, que le problème puisse être résolu sans avoir à opérer. »

Surtout, la méthode choisie par Pogba, si elle ne s'avère pas payante, peut lui faire tout perdre - le Mondial, la saison avec la Juve – et malgré tout l'obliger à se faire opérer. « La possibilité qu'en fait Pogba puisse finalement perdre l'essentiel de la saison en opérant tardivement ne laisse pas trop sereins les Bianconeri », peut-on lire sur Sport Mediaset. En attendant, une réunion est prévue aujourd'hui à Turin pour décider de la stratégie à adopter sur le mercato suite au choix de Pogba.