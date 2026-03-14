Un ancien joueur a échoué au Real Madrid à cause de la PlayStation 

Zé Roberto, ancien latéral gauche et surtout milieu de terrain brésilien passé par le Real Madrid, a récemment livré un témoignage sans détour sur son échec au sein du club madrilène. Dans une interview accordée à Globo Esporte, il explique avoir été totalement dépassé par l’intensité et l’exigence du quotidien du club. « Je suis arrivé dans l’un des plus grands clubs du monde sans être préparé ni mentalement ni tactiquement. Dans le vestiaire, tout le monde portait un costume, et moi une tenue simple… Roberto Carlos plaisantait en disant qu’ils penseraient que j’étais venu pour repeindre les murs », confie-t-il.

La suite après cette publicité

Mais ce qui a surtout affecté sa performance, c’est son addiction à la PlayStation : « j’étais jeune, marié depuis peu, et je me suis acheté une PlayStation. Je jouais jusqu’aux petites heures, je mangeais mal et dormais peu. J’ai perdu en rendement et pris du poids », reconnaît Zé Roberto. « Quand j’ai compris que le football devenait plus physique, j’ai commencé à investir davantage en moi-même. Je suis retourné au Brésil en 2006 pour jouer au Santos à mon meilleur niveau, puis au Bayern à 35 ans. Ce retour a été crucial pour ma longévité », explique-t-il.