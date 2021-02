Le joli message de Memphis Depay à Neymar pour son anniversaire

Neymar, l’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain, fête aujourd’hui son 29ème anniversaire. À cette occasion, Memphis Depay a publié sur ses réseaux sociaux un très beau message à destination de l’ancien barcelonais.

La suite après cette publicité

« Joyeux anniversaire frère. Je sais que ton voyage est loin d'être terminé et je suis impatient de voir ce que Dieu a prévu de plus pour toi. Profite de ta journée ! ». Les deux stars du championnat de France semblent s'apprécier, en espérant les voir le plus longtemps possible en Ligue 1.

Happy birthday bro 🎉

God has put you on this world to inspire!

I know your journey is far from over and I’m excited to see what more God has planned for you.

Enjoy your day! 🙏🏽🕺🏽💜 #YoungLegend pic.twitter.com/PufnhmUJdT