LOSC : Orlando Gill, le public français et sa relation avec Ethan Mbappé

Le LOSC a présenté ses dernières recrues comme Orlando Gill. Le gardien paraguayen a signé pour 5 ans en faveur des Dogues, lui qui débarque en provenance de San Lorenzo en Argentine. Il a fait connaissance avec le public français déjà cet été lors du 8e de finale houleux de Coupe du Monde entre le Paraguay et les Bleus où son équipe avait multiplié les actes d’antijeux pour déstabiliser l’équipe de France. Au coup de sifflet final, il y a également eu cette scène avec Kylian Mbappé, lequel a préféré célébrer devant ses supporters alors que le portier tentait de lui serrer la main.

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Pour autant, Gill ne craint pas vraiment la réception du public de Ligue 1 à son égard. « J’ai réfléchi à ça pendant la Coupe du Monde quand on m’a dit qu’il y avait la possibilité de venir à Lille. Dans chaque stade, il y aura une forme de pression, des sifflets. Il faut savoir gérer ça mais j’ai appris à bien le surmonter », affirme-t-il en conférence de presse. Il a d’ailleurs pour nouveau coéquipier un certain Ethan Mbappé. « Personnellement, je n’ai pas parlé avec Kylian Mbappé. Je suis un compétiteur et je n’aime pas perdre. Parfois, on fait des choses sans réfléchir. J’ai fini par m’excuser. Je pense que c’est déjà du passé. J’ai parlé avec Ethan, c’est un bon joueur et un grand professionnel. »